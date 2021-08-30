iPhone 13 вообще без челки!? Фантастика!
Интересно.
Неожиданно, но слухи о том, что iPhone 13 будут продаваться без челки (видимый модуль с Face ID и селфи-камерой в верхней части дисплея), вновь начали будоражить сеть. Дело в том, что такие Айфоны 13 засветились в сериале «Тед Лассо». Совсем без челки!
Сразу же поползи слухи, что именно такими айфоны и будут. С чистым экраном без каких-либо разъемов для камер и Face ID. То есть, с подэкранными системами!
Верим ли мы в это? Нет. Концепт реалистичный, но не жизнеспособный. Скорее всего, в Apple просто решили так вот пошутить над фанатами (сериал упомянутый выше выходит как раз творение Apple TV+).
Ну или показать нам, что нас ждет в будущем. В поколении iPhone 15, например.
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Очень классный сериал, и айфоны там сильно пиарят. Но не обращала внимание на айфоны без чёлки 😄