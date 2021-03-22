iPhone 13 выйдет позже, чем все ожидают

Глобальный дефицит комплектующих.

По традиции – Apple анонсирует новые смартфоны в сентябре. После чего устройства попадают в продажу. Однако иногда случаются задержки.

В 2020 году дебют iPhone 12 состоялся в октябре. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. iPhone 13 может повторить судьбу предшественника.

На этот раз виноват не COVID-19. Мир столкнулся дефицитом полупроводниковых компонентов.

Негативных факторов много. Например, драйверы OLED-экранов для iPhone выпускает техасский завод Samsung. Но в прошлом месяце предприятие остановилось из-за разгула стихии. На США обрушились метели, вызвав перебои с подачей электроэнергии.

Сказанное – лишь верхушка айсберга. Как Apple решит проблему нехватки чипов? Неизвестно.

Сообщается, что производство iPhone уже сокращено на 20%. Вероятно, iPhone 13 не избежит трудностей.

Как минимум – не рассчитывайте на презентацию в сентябре. Почти гарантированно, что мероприятие устроят позже.

Источник: mydrivers.com

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