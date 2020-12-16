iPhone 13 задержат из-за новых погромов на заводе?

Так считают аналитики.

Помните, как вчера стало известно о погромах на одной из фабрик по производству iPhone? Задержки бывают везде, и сотрудники одного и заводов в Индии, к сожалению, тоже столкнулись с этим. Многие предполагают, что это никак не скажется на производственных поставках Apple, но так считают далеко не все.

Аналитики предполагают, что это может иметь долгосрочные последствия для технологического гиганта из Купертино. Если верить новостям, то в беспорядках приняли участие тысячи людей. Это произошло на заводе Wistron, который располагается в Бангалоре. Сейчас все производство остановлено.

Журналисты из Bloomberg уверены, что это событие будет иметь лишь краткосрочные последствия. Но многие считают, что это серьезно повлияет на отношения между поставщиком деталей и Apple, и если это подорвет репутации компанию, Apple могут лишиться этих поставок вообще, и им придется искать новых поставщиков, а это может сильно затормозить выпуск новых гаджетов. А вы что думаете по этому поводу?

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