iPhone 14 будет крайне необычным — без челки и с дополнительным дисплеем сзади

Интересно.

Пока мы ждем смартфоны серии iPhone 13, которые вряд ли будут сильно отличаться от модельного ряда iPhone 12, инсайдеры, аналитики и дизайнеры уже представляют, каким будет последующее поколение айфонов. На этот раз дизайнер предположил, каким станет iPhone 14. И концепт у него весьма необычный.

Устройство вообще лишено челки. Вероятно, что модуль Face ID и селфи-камера тут подэкранные. Это вполне ожидаемо. А вот сзади сюрпризов больше. Мы видим дополнительный дисплей с полезной информацией. Такое решение уже использовала Xiaomi в своем флагманском Mi 11 Ultra. Но тут форма экрана другая, L-образная.

Зачем нужен еще один дисплей? Ну, например, для помощи в съемке, а также для демонстрации того же времени или данных о погоде.

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