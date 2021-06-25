iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — какими они будут?

Интересно.

Знаменитый Минг-Чи Куо, который вряд ли нуждается в представлениях, рассказал о том, какими ему видятся смартфоны серии Айфон 14. Он уверен, что iPhone 14 мини купертиновцы не выпустят. Все из-за низкой популярности компактного айфона 12-ой серии. Маленький 13 mini, вероятно, повторит его судьбу. Но новых айфонов будет снова четыре. Это iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

Вариантов диагонали дисплея ожидается две — 6,1- и 6,7-дюймов.

Айфон 14 и 14 Pro получат 6,1-дюймовые экраны, а Айфон 14 Max и 14 Pro Max — 6,7-дюймовые. При этом, по словам маэстро Куо, Айфон 14 Max станет настоящим суперхитом продаж, так как стоимость базовой версии с минимальным накопителем составит менее $900.

Другие ожидаемые нововведения: возвращение дактилоскопического сканера Touch ID и главные датчики тыльных камеры на 48 Мп. Но такие камеры получат только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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