iPhone 14 Max: дата выхода, цена, характеристики

Большой четырнадцатый.

iPhone 14 Max станет, вероятно, самым новым из новых айфонов. Он придет на смену компактного iPhone 13 mini. Да, вместо маленького айфона в следующем году нас ожидает базовая увеличенная версия iPhone 14. Размеры будут такими же, как у iPhone 14 Pro Max.

Инсайдеры уже назвали многое, что скорее всего окажется правдой в итоге. На основе слухов, предсказаний аналитиков и патентов, выданных Apple в последний год, делаем выводы и рассказываем о следующем айфоне. По мере появления новой информации заметка будет обновляться.

Дата выхода

Что известно точно, так это дата премьеры линейки iPhone 14. Середина сентября. Продажи начнутся после 20 сентября.

Цена

О стоимости iPhone 14 Max мы также можем говорить вполне определенно. Макс будет дороже простого 14-го примерно на 10 000 рублей.

iPhone 14 Max с 128 ГБ флэш-памяти — 95 000 рублей ;

; iPhone 14 Max с 256 ГБ флэш-памяти — 105 000 рублей ;

; iPhone 14 Max с 512 ГБ флэш-памяти — 110 000 рублей.

Характеристики

К параметрам!

Чипсет

В iPhone 14 Max может стоять чипсет под названием A16 Bionic. А может и A15, чуть улучшенный. Есть такой слух. Но пока верим едва ли.

Экран

iPhone 14 Max получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (вряд ли Apple вновь порадует нас 60-герцовй панелью). Размеры? 6,7 дюйма.

Камеры

Вероятно, камера будет двойной. Те же 12+12 Мп. Но с более продвинутым софтом. Впрочем, есть надежда на добавление третьего датчика. Небольшая, да.

Что с селфи-камерой? Будет там же, в челке.

Face ID

Модуль Face ID скрывать за дисплеем у простых айфонов 14 не станут. Такое только для богатых, для премиальной Прошки и флагмана.

Аккумулятор

iPhone 14 Max очевидно получит такой же аккумулятор, как и 14 Pro Max. Надеемся на 5000 мА*ч. Тогда уж точно среди флагманских смартфонов конкурентов по части автономности не будет.

Быстрая, магнитная и реверсивная зарядка

Ждем уровня 35-40 Вт. А беспроводной? 20 Вт. Реверсивная? 10-15 Вт.

Дизайн

Внешне iPhone 14 Max станет почти копией iPhone 14 Pro Max. За исключением челки и более простой камеры.

Ну и главное отличие — корпус из титана.

Touch ID

Дактилоскопический сканер вернется в айфоны в 2022 году с вероятностью в 99,9%. Будет подэкранным и очень быстрым. Но, видимо, только у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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