iPhone 14 Max могут оснастить старым 6,7-дюймовый OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц

Увы.

Портал The Elec, сославшись на инсайдерские источники, пишет, что Apple приняла решение оснастить iPhone 14 и iPhone 14 Max старыми OLED-дисплеями. Да, теми самыми 60-герцовыми.

Айфон 14 Макс, вероятно, получит LTPS-экран с частотой обновления 60 Гц. Но есть небольшой, почти призрачный, шанс, что будет использована 120-герцовая LTPO-панель от iPhone 13 Pro Max.

Почему 60 Гц более вероятны? Из соображений экономии. Себестоимость айфона со старым дисплеем окажется куда ниже, чем у такого же устройства, но с новыми современным экраном. Закупать LTPO-экраны для простых айфонов у Samsung слишком накладно. А LG и BOE пока не наладили производство LTPO-панелей. Случится это только в 2023 году. Видимо, базовые айфоны получат 120-герцовые экраны лишь в поколении Айфон 15…

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