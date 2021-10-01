iPhone 14 может получить до 2 ТБ флеш-памяти
Огромный накопитель.
Китайский портал MyDrivers, сославшись на источники из цепочки поставщиков, пишет, что в поколении iPhone 14 появятся по крайней мере две модели с 2 ТБ флеш-памяти. Ясно, что речь идет о премиальном iPhone 14 Pro и топовом iPhone 14 Pro Max.
Напомним, что в этом году купертиновцы впервые выпустили смартфоны с 1 ТБ флеш-памяти, Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс. До этого многие годы максимальный объем накопителя был ограничен 512 ГБ.
Что касается типа памяти, то, по слухам, это будет QLC NAND. Использование такой памяти позволит Apple сэкономить и увеличить объемы.
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