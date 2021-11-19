iPhone 14, очевидно, получат USB-C — почему это хорошо

Рассказываем о плюсах.

Портал MyDrivers сообщает, что смартфоны поколения iPhone 14 вместо порта Lightning будут оснащаться разъемом USB Type-C. Ничего удивительного в этом нет. И для Apple тоже. У iPad Pro зарядка и передача информации происходит как раз через USB-C.

В чем плюсы?

Скорость . Она выше в сотни раз! USB Type-C космически быстрый. Живой пример: вы перекидываете огромное видео на 700 ГБ с айфона на ПК проводным способом. С помощью Lightning вы потратите на это 3,5 часа. А если используете USB-C, то 2,5 минуты. Удобство . Почти все современные гаджеты заряжаются и подключаются через USB-C. Одного провода хватит на все и про все.

В Европе как раз хотят принять закон, запрещающий продажи новых гаджетов без USB-C. Таким образом, всем производителям придется перейти на этот стандарт. Скорее рано, чем поздно. Да и в США о таком законе тоже думают.

Ждем, надеемся. Минусов нет, а плюсы — напротив имеются.

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