iPhone 14, очевидно, получат USB-C — почему это хорошо
Рассказываем о плюсах.
Портал MyDrivers сообщает, что смартфоны поколения iPhone 14 вместо порта Lightning будут оснащаться разъемом USB Type-C. Ничего удивительного в этом нет. И для Apple тоже. У iPad Pro зарядка и передача информации происходит как раз через USB-C.
В чем плюсы?
- Скорость. Она выше в сотни раз! USB Type-C космически быстрый. Живой пример: вы перекидываете огромное видео на 700 ГБ с айфона на ПК проводным способом. С помощью Lightning вы потратите на это 3,5 часа. А если используете USB-C, то 2,5 минуты.
- Удобство. Почти все современные гаджеты заряжаются и подключаются через USB-C. Одного провода хватит на все и про все.
В Европе как раз хотят принять закон, запрещающий продажи новых гаджетов без USB-C. Таким образом, всем производителям придется перейти на этот стандарт. Скорее рано, чем поздно. Да и в США о таком законе тоже думают.
Ждем, надеемся. Минусов нет, а плюсы — напротив имеются.
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