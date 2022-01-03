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iPhone 14 получит дисплей с овальным вырезом

3 Янв, 2022

iPhone 14 получит дисплей с овальным вырезом

Челка будет, но изменится.

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg считает, что челка сохранится в поколении iPhone 14. Но сильно изменится. Она станет маленькой и овальной. Примерно, как на рендере ниже.

Вероятно, что купертиновцы уже нашли способ уменьшить датчики системы Face ID настолько, чтобы разместить их в столь крошечном овале.

Напомним, что челка дебютировала в 2017-м году в Айфон Х. И с тех пор внешне она не менялась (разве что в поколении Айфон 13 она стала уже и толще).

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