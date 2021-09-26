iPhone 14 получит полностью новый дизайн — он не будет похож на iPhone 12 и iPhone 13

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Авторитетный инсайдер и журналист Марк Блумберг (Mark Bloomberg) заявил, что смартфоны поколения iPhone 14 получат полностью новый дизайн. Таким образом, суперцикл дизайна, начатый линейкой iPhone 12, завершится уже на серии iPhone 13.

К сожалению, о чем именно идет речь, господин Гурман не сказал.

По слухам, вот, что нас ждет:

Отказ от челки в iPhone 14 Pro/14 Pro Max.

Отказ от выпуска iPhone 14 mini в пользу iPhone 14 Max.

Дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей.

Новая камера с 48-мегапиксельными датчиками.

Может быть, тройную камеру заменят на квадрокамеру.

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