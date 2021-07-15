iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой? Да! И с перископным модулем

Уже в 2022 году.

Компания Apple запатентовала нечто под наименованием «Движущаяся камера». Патент уже одобрен. Что в нем описывается? Сенсор из нескольких линз. У него сразу две призмы и особая система линз между. Не простая, движущаяся.

Там же описывается автофокусировка и оптическая стабилизация. При этом размер, тип и материал, а также место внутри смартфона можно без проблем изменить. Если говорить простым и понятным языком, то это перископный модуль тыльной камеры (вряд ли кто-то в своем уме разместит габаритный перископ спереди). С оптическим зумом до 10x и цифровым до 100x.

Когда это нечто появится в смартфоне? Аналитики предполагают, что уже в 2022 году. То есть, в серии iPhone 14. Традиционно все лучшее достается топовым айфонам. Очевидно, что перископ будет только у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Впервые в истории айфоны оснастят квадрокамерами.

К слову, аналогичные перископные модули есть у флагманов на Android. Например, P40 Pro от Huawei, Galaxy S21 Ultra от Samsung.

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