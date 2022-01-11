iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в синем цвете — айфоны без челок

Смотрим.

Инсайдер под ником apple lab выложил в твиттер качественные рендеры смартфонов Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс. Гаджеты демонстрируются в синей расцветке Antarctic Blue. И, разумеется, у них нет челок.

Вместо этого будет использована подэкранная система Face ID. Что касается селфи-камеры, то купертиновцы наконец-то ее улучшат. Она станет более широкоугольной. Ну и хотелось бы, конечно, мегапикселей побольше.

Чего ждем еще? Touch ID в кнопке и хорошего зума. Ну и автономности много не бывает.

Подробно об айфонах 2022 года читаем на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)