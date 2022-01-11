iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в синем цвете — айфоны без челок
Смотрим.
Инсайдер под ником apple lab выложил в твиттер качественные рендеры смартфонов Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс. Гаджеты демонстрируются в синей расцветке Antarctic Blue. И, разумеется, у них нет челок.
Вместо этого будет использована подэкранная система Face ID. Что касается селфи-камеры, то купертиновцы наконец-то ее улучшат. Она станет более широкоугольной. Ну и хотелось бы, конечно, мегапикселей побольше.
iPhone 14 Pro in new Antarctic Blue finish (2022)
made by @aaple_lab | based on leaks**#iPhone #Apple #iOS #AppleEvent #aaple_lab #iphone14pro pic.twitter.com/40gXobhKU7
— apple lab (@aaple_lab) January 10, 2022
Чего ждем еще? Touch ID в кнопке и хорошего зума. Ну и автономности много не бывает.
Подробно об айфонах 2022 года читаем на Блохе:
- iPhone 14: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Pro Max — дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Pro Max — дата выхода, цена, характеристики
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