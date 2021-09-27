iPhone 14 Pro Max — дата выхода, цена, характеристики

Флагман 2022 года.

iPhone 14 Pro Max совершенно точно будет лучше iPhone 13 Pro Max. Окажется ли он также лишь увеличенной копией iPhone 14 Pro, пока судить не беремся. Все, вероятно, зависит от продаж в этом поколении. Зато известно, что в поколении iPhone 14 смартфоны Apple наконец-то получат совершенно новый дизайн.

Ну и начинка не подведет.

Расскажем все, что знаем о будущем топовом Айфоне. По мере поступления новой информации материал будет обновляться.

Дата выхода

Дата выхода iPhone 14 Pro известна. Случится это в сентябре. И, скорее всего, в первой половине месяца.

Цена

Apple не экспериментирует. Маркетинговая машина работает. Ценники меняются редко. Так что рассчитываем примерно на следующее.

iPhone 14 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 110 000 рублей ;

; iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти — 120 000 рублей ;

; iPhone 14 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти — 140 000 рублей .

. iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ флэш-памяти — 160 000 рублей.

Характеристики

Тут пока что точно говорить можно лишь о чипсете.

Процессор

В iPhone 14 Pro Max будет установлен A16 Bionic. Какой? 3-нанометровый! И, вероятно, с очень быстрым GPU.

Дисплей

OLED, ProMotion, 6,7 дюйма, от 10 до 120 Гц. Такой же, как у iPhone 13 Pro Max.

Камеры

Вряд ли камера перестанет быть тройной. Но датчики, вероятно, изменятся. На смену 12 Мп придут 48 Мп. Давно пора.

А фронталка? Для подэкранной пока рано. Будет видимой.

Face ID

Очевидно, что челку уберут, а Face ID сделают подэкранным.

Аккумулятор

5000 мА*ч? Почему бы и нет?

Быстрая, магнитная и реверсивная зарядка

Быстрая на 40-45 Вт .

. Беспроводная магнитная на 20-25 Вт .

. Реверсивная, возможно, на 10 Вт.

Дизайн

Инсайдеры утверждают, что в 2022 году купертиновцы полностью изменят дизайн iPhone. Он не будет похож на iPhone.

Что еще?А вот что: корпус из титана.

Touch ID

Дактилоскопический сканер может вернется в айфон в 2022 году, а может и нет. Как карта ляжет.

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