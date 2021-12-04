iPhone 14 Pro на новых качественных рендерах
Смотрим.
Портал MyDrivers опубликовал новые качественные рендеры будущего премиального айфона. Речь идет об iPhone 14 Pro.
По слухам, гаджет будет базироваться на чипсете A15+ (или A16). Новинку оснастят 6,1-дюймовым дисплеем с адаптивной частотой обновления 10-120 Гц (с шагом в 10 Гц). Экран не будет отличаться от того, что стоит в iPhone 13 Pro, но, возможно, будет чуть ярче.
Девайс, вероятно, вновь получит тройную камеру. Но датчики станут больше, зум совершеннее, а макросъемка более детальной. Селфи-камеру разместят в маленьком отверстии в экране. Челки, очевидно, не будет. Face ID разместят прямо за дисплеем.
Емкость батареи? Около 4000 мА*ч. Быстрая зарядка? 30 Вт, не меньше. Ну и, конечно, Touch ID!
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