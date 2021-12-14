iPhone 14 Pro оснастят 8 ГБ ОЗУ и камерой на 48 Мп

Хочется верить.

Портал MacRumors пишет, что смартфоны Айфон 14 Про и Айфон 14 Про Макс будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти (сейчас ее лишь 6 ГБ) и камерами с датчиками на 48 Мп.

Нет, речь не идет о конфигурации 48+48+48 Мп. 48-мегапиксельным будет главный широкоугольный модуль. Остальные два сенсора останутся 12-мегапиксельными. В любом случае, 48 Мп для главного объектива — уже настоящий прорыв. И для нас с вами. Снимать такие айфоны точно будут сильно лучше, чем актуальные модели.

Также 48-мегапиксельный датчик позволит записывать видео в разрешении 8K.

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