Новости

iPhone 14 — самый ожидаемый смартфон в мире в 2022 году

2 Фев, 2022

iPhone 14 — самый ожидаемый смартфон в мире в 2022 году

Данные поисковиков.

Аналитики Mozillion изучили тематические запросы на тему смартфонов в 2022-м году и на основе этой информации составили топ самых ожидаемых девайсов. На первом месте Айфон 14. Он оторвался от номера два в рейтинге более чем в два раза. А кто тот самый номер два? Samsung Galaxy S22.

Вся топ двадцатка выглядит следующим образом:

  1. Айфон 14 — более 1,1 млн запросов в Google.
  2. Самсунг Гэлэкси S22 — почти 520 тыс запросов в Google.
  3. Айфон SE третьего поколения — 285 тыс запросов в Google.
  4. Виво V23 — почти 196 тыс запросов в Google.
  5. Сяоми 12 — 165 тыс запросов в Google.
  6. ОППО Рено 7 — 162 тыс запросов в Google.
  7. ВанПлюс 10 — 148 тыс запросов в Google.
  8. Риалми GT 2 — 135 тыс запросов в Google.
  9. Нокиа X50 — 92 тыс запросов в Google.
  10. Онор Magic 3 — 90 тыс запросов в Google.
  11. ОППО Find N — 77 тыс запросов в Google.
  12. Хуавей Mate 50 — 45 тыс запросов в Google.
  13. ПОКО X4 — более 40 тыс запросов в Google.
  14. Гугл Пиксель 6a — 37 тыс запросов в Google.
  15. Редми K50 — 37 тыс запросов в Google.
  16. Нокиа 10/X60 — 34 тыс запросов в Google.
  17. Гугл Пиксель Fold — 25 тыс запросов в Google.
  18. ПОКО F4 — 22 тыс запросов в Google.
  19. ОППО Файнд X4/X5 — 17 тыс запросов в Google.
  20. АСУС РОГ Фон 6 — 16,5 тыс запросов в Google.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий