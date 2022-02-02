iPhone 14 — самый ожидаемый смартфон в мире в 2022 году

Данные поисковиков.

Аналитики Mozillion изучили тематические запросы на тему смартфонов в 2022-м году и на основе этой информации составили топ самых ожидаемых девайсов. На первом месте Айфон 14. Он оторвался от номера два в рейтинге более чем в два раза. А кто тот самый номер два? Samsung Galaxy S22.

Вся топ двадцатка выглядит следующим образом:

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