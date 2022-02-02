iPhone 14 — самый ожидаемый смартфон в мире в 2022 году
Данные поисковиков.
Аналитики Mozillion изучили тематические запросы на тему смартфонов в 2022-м году и на основе этой информации составили топ самых ожидаемых девайсов. На первом месте Айфон 14. Он оторвался от номера два в рейтинге более чем в два раза. А кто тот самый номер два? Samsung Galaxy S22.
Вся топ двадцатка выглядит следующим образом:
- Айфон 14 — более 1,1 млн запросов в Google.
- Самсунг Гэлэкси S22 — почти 520 тыс запросов в Google.
- Айфон SE третьего поколения — 285 тыс запросов в Google.
- Виво V23 — почти 196 тыс запросов в Google.
- Сяоми 12 — 165 тыс запросов в Google.
- ОППО Рено 7 — 162 тыс запросов в Google.
- ВанПлюс 10 — 148 тыс запросов в Google.
- Риалми GT 2 — 135 тыс запросов в Google.
- Нокиа X50 — 92 тыс запросов в Google.
- Онор Magic 3 — 90 тыс запросов в Google.
- ОППО Find N — 77 тыс запросов в Google.
- Хуавей Mate 50 — 45 тыс запросов в Google.
- ПОКО X4 — более 40 тыс запросов в Google.
- Гугл Пиксель 6a — 37 тыс запросов в Google.
- Редми K50 — 37 тыс запросов в Google.
- Нокиа 10/X60 — 34 тыс запросов в Google.
- Гугл Пиксель Fold — 25 тыс запросов в Google.
- ПОКО F4 — 22 тыс запросов в Google.
- ОППО Файнд X4/X5 — 17 тыс запросов в Google.
- АСУС РОГ Фон 6 — 16,5 тыс запросов в Google.
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