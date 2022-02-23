iPhone 14 станет настоящим «монстром автономности»

Как Apple этого добьется?

Мы знаем, что серия iPhone 13 может похвастаться выдающимися результатами по части автономной работы. Особенно крут iPhone 13 Pro Max. По этому параметру он буквально уничтожает всех конкурентов, включая Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro и Google Pixel 6 Pro. Несмотря на относительно небольшую емкость аккумулятора. Все дело в магии однокристальной системы Apple и оптимизации iOS. А в поколении iPhone 14 автономность будет еще выше.

Об этом пишет портал Taiwan Economic Daily News. Дело в том, что купертиновцы будут использовать 5G-модемым от TSMC (а не Samsung). И это 6-нм чипы обеспечат сниженное энергопотребление для передатчиков 5G RF ниже 6 ГГц и в мм диапазоне. Что благотворно скажется на времени работы.

iPhone 14 Pro Max, работающий в стандартном режиме двое суток? Почему бы и нет!

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