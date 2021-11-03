iPhone 14 станет первым смартфонов, который получит прошлогоднюю SoC — да, A15 Bionic

Почему так?

Авторитетные новостные порталы GSMArena и Gizchina, сославшись на инсайдерские источники, пишут, что в 2022 году Apple впервые выпустит iPhone со старой SoC. Это значит, что серия iPhone 14 будет базироваться на том же чипсете A15 Bionic, что и линейка iPhone 13.

Почему? Потому, что TSMC, главный партнер Apple, не сможет изготовить достаточное количество 3-нанометровых A16 Bionic.

Разумеется, какие-то изменения в A15 образца 2022 года будут. Но вряд ли значительные.

Выходит, что новые айфоны окажутся не настолько революционными, насколько нам хотелось бы.

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