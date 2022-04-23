iPhone 14 точно приедет в Россию
Но только по «серой» схеме.
В России одобрили так называемый «параллельный» импорт, разрешающий неофициально без согласия правообладателя ввозить в страну список товаров, определенный в разрешенном перечне. В список этот попала и продукция американской Apple. Это значит, что новые Айфоны 14 будут продаваться в России, но явно по завышенным ценам.
Если вспомнить историю Айфонов в РФ, то всё было аналогично. Первая модель Айфона не продавались официально в России и в её настройках даже не было русского языка. В те времена, начиная с лета 2007 года (первая модель Айфонов поступила в продажу в конце июня 2007), Айфоны завозились в РФ неофициально большими партиями и хорошо раскупались по сильно завышенным ценам. Тогда никакого закона о «параллельном импорте» не было. В то время и сама компания Apple не обращала на российский рынок никакого внимания.
Вторая модель Айфона — iPhone 3G уже имела в настройках русский язык и официально поступила в продажу на территории РФ. Думается, что именно огромный «серый» рынок первой модели iPhone 2G в России и заставил на себя обратить внимание Apple.
Исходя из этого предполагаем, что проблем с наличием новой техники Apple в России, включая новые Айфоны 2022, не будет. Хотите новый 14-й Айфон? Готовьте ваши кошельки!
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