iPhone 15 — известные характеристики и дата выхода

Айфон 15 выйдет в 2023 году.

В сентябре 2022 Apple представляет новый Айфон 14, но при этом разрабочики компании параллельно работают и над следующим Айфоном 15. Благодаря просочившимся утечкам стали известны некоторые характеристики iPhone 15.

Не все характеристики нового Айфона достоверны, но в последние годы сливы информации о новых Айфонах стали доходить до 80% точности. Не исключено, что это делается специально для искусственного подогрева интереса к новым смартфонам Apple.

Что нового в iPhone 15

Основная камера на 48 мегапикселей, позаимствованная у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Отдельная перископная камера с десятикратным увеличением. И это выведет стандарт качества мобильных фотографий на новый качественный уровень, за которым потянутся и другие разработчики смартфонов.

Разъем USB Type-C вместо привычного у Айфонов последних лет порта Lightning. Такой разъем из всех мобильных яблочных устройств был только у iPad Pro. Он позволяет поддерживать более высокие скорости передачи данных за счет поддержки стандартов USB 4 (до 40 Гбит/с) и USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с).

Подэкранный FaceID.

Будут варианты iPhone 15 с памятью до 1 Терабайта.

5G модем собственной разработки Apple, а не Qualcomm как ранее.

6 Гигабайт оперативной памяти.

Будут новые цвета корпусов.

Из коробки будут поставляться с новой операционной системой iOS 17.

На дисплеях вверху “челки” не будет.

Поддержка видео 8K.

В iPhone 15 Pro и 15 Pro Max скорее всего уже не будет разъема для привычной СИМ-карты. Вместо этого Айфоны можно будет подключать через eSIM. Возможно, что аналогичное отсутствие физических SIM-карт коснется и iPhone 15.

Характеристики 14-го Айфона добавляются в эту тему по мере возникновения новых утечек от инсайдеров, аналитиков и разработчиков Apple.

Дата выхода iPhone 15

Анонсирован Айфон 15 будет в сентябре 2023 года на ежегодной осенней презентации. Старт продаж начнется той же осенью 2023.

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