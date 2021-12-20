iPhone 15 получит перископную камеру с продвинутым оптическим зумом

Об этом говорит сам Мин-Чи Куо.

Легендарный инсайдер Мин-Чи Куо, который хорошо знаком посетителям нашего сайта, заявил, что в смартфонах поколения Айфон 15 впервые появится перископная камера. Речь идет о модуле-перископе с оптическим приближением.

Каким будет зум? Вероятно, что речь идет о 10-кратном! Айфон-суперзум!? Почему бы и нет?

Не исключено, что перископ получат только топовые айфоны, Айфон 15 Про и Айфон 15 Про Макс. Айфоны наконец-то станет устройствами с квадрокамерами. Означает ли это, что у простого Айфон 15 и большого Айфон 15 Макс будет по три камеры сзади? Вовсе нет…

Господин Куо напомнил, что уже в следующем году Айфон 14 оснастят 48-мегапиксельной камерой. Этот же датчик станет основным и смартфонах линейки Айфон 15.

Почитаем о будущих айфонах:

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