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iPhone 15 Pro: дата выхода, цена, характеристики

21 Янв, 2022

iPhone 15 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Премиальный айфон 2023 года.

Айфон 13 Про и 13 Про Макс пользуются в России куда большей популярностью, чем базовый Айфон 13 и компактная модель 13 мини. С 14-й серией, очевидно, история повторится. И с 15-й тоже. Попробуем представить, каким будет премиальный айфон 2023-го года выпуска. Ну а по мере появления новой информации материал будем обновлять.

Начнем с того, что известно наверняка.

Дата выхода

Сентябрь 2023 года.

Цена

От $1000 (может быть $1100). У нас? От 100 000 рублей (или 110 000).

Характеристики

  • SoC: Apple A17 Bionic
  • Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, 120 Гц, 2532 x 1170 пикселей
  • Тыльная камера: 48+48+48 Мп, возможно будет перископ с 5-кратным оптическим зумом
  • Селфи-камера: 32 Мп (?)
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ
  • Аккумулятор: 3500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 30+ Вт
  • ОС: iOS 17

Что известно еще?

  • У смартфона может быть титановый корпус.
  • Обещают мощный 5G-модем.
  • Не исключено, что порт Lightning заменят USB Type-C.
  • Реверсивная зарядка? Вполне.
  • Touch ID подэкранный или в кнопке.
  • Челки не будет, Face ID станет подэкранным. Селфи-камера, возможно, тоже.

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