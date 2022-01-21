iPhone 15 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Премиальный айфон 2023 года.
Айфон 13 Про и 13 Про Макс пользуются в России куда большей популярностью, чем базовый Айфон 13 и компактная модель 13 мини. С 14-й серией, очевидно, история повторится. И с 15-й тоже. Попробуем представить, каким будет премиальный айфон 2023-го года выпуска. Ну а по мере появления новой информации материал будем обновлять.
Начнем с того, что известно наверняка.
Дата выхода
Сентябрь 2023 года.
Цена
От $1000 (может быть $1100). У нас? От 100 000 рублей (или 110 000).
Характеристики
- SoC: Apple A17 Bionic
- Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, 120 Гц, 2532 x 1170 пикселей
- Тыльная камера: 48+48+48 Мп, возможно будет перископ с 5-кратным оптическим зумом
- Селфи-камера: 32 Мп (?)
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ
- Аккумулятор: 3500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 30+ Вт
- ОС: iOS 17
Что известно еще?
- У смартфона может быть титановый корпус.
- Обещают мощный 5G-модем.
- Не исключено, что порт Lightning заменят USB Type-C.
- Реверсивная зарядка? Вполне.
- Touch ID подэкранный или в кнопке.
- Челки не будет, Face ID станет подэкранным. Селфи-камера, возможно, тоже.
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