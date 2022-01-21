iPhone 15 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Премиальный айфон 2023 года.

Айфон 13 Про и 13 Про Макс пользуются в России куда большей популярностью, чем базовый Айфон 13 и компактная модель 13 мини. С 14-й серией, очевидно, история повторится. И с 15-й тоже. Попробуем представить, каким будет премиальный айфон 2023-го года выпуска. Ну а по мере появления новой информации материал будем обновлять.

Начнем с того, что известно наверняка.

Дата выхода

Сентябрь 2023 года.

Цена

От $1000 (может быть $1100). У нас? От 100 000 рублей (или 110 000).

Характеристики

SoC: Apple A17 Bionic

Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, 120 Гц, 2532 x 1170 пикселей

Тыльная камера: 48+48+48 Мп, возможно будет перископ с 5-кратным оптическим зумом

Селфи-камера: 32 Мп (?)

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ

Аккумулятор: 3500 мА*ч

Быстрая зарядка: 30+ Вт

ОС: iOS 17

Что известно еще?

У смартфона может быть титановый корпус.

Обещают мощный 5G-модем.

Не исключено, что порт Lightning заменят USB Type-C.

Реверсивная зарядка? Вполне.

Touch ID подэкранный или в кнопке.

Челки не будет, Face ID станет подэкранным. Селфи-камера, возможно, тоже.

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