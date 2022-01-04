iPhone 15 Pro получит перископную камеру с 10-кратным оптическим зумом

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Джефф Пу, эксперты GF Securities, сославшись на свои источники, заявляет, что флагманский iPhone 15 сможет похвастаться перископным модулем с 10x оптическим зумом. К слову, камеры с таким приближением уже применяются во флагманах на Android’е. Например, 10-кратным зум есть у Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S21 Ultra.

Также утверждается, что над перископом для Айфона 15 работает LG Innotek. Изначально купертиновцы хотели установить датчик в Айфон 14, но, к сожалению, не успевают. Поэтому ждать придется до 2023 года.

Кстати, легендарный Минг-Чи Куо также уверен, что Айфон 15 Про и 15 Про Макс получат перископные камеры.

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