iPhone 2G от Caviar — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с частичкой оригинального айфона

Новинка от люксового бренда.

Caviar показала новые уникальные айфоны. Речь идет об Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с корпусами, в которые встроены элементы материнской платы самого первого айфона 2007-го года. Донором стал айфон, когда-то приобретенный главной Caviar Сергеем Китовым.

Всего будет выпущено девятнадцать таких айфонов.

Каждый люксовый айфон выполнен в корпусе из титана. Частичка набора логики iPhone 2G встроена в крошечной капсуле, расположенной в центре фирменного логотипа компании Apple.

Также сзади выгравированы разнообразные технические элементы iPhone 2G. Внизу мы видим гравировку с подписью Стива Джобса.

Какие цены? Традиционно для Caviar космические: от 424 000 рублей.

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