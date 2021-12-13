iPhone 2G от Caviar — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с частичкой оригинального айфона
Новинка от люксового бренда.
Caviar показала новые уникальные айфоны. Речь идет об Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс с корпусами, в которые встроены элементы материнской платы самого первого айфона 2007-го года. Донором стал айфон, когда-то приобретенный главной Caviar Сергеем Китовым.
Всего будет выпущено девятнадцать таких айфонов.
Каждый люксовый айфон выполнен в корпусе из титана. Частичка набора логики iPhone 2G встроена в крошечной капсуле, расположенной в центре фирменного логотипа компании Apple.
Также сзади выгравированы разнообразные технические элементы iPhone 2G. Внизу мы видим гравировку с подписью Стива Джобса.
Какие цены? Традиционно для Caviar космические: от 424 000 рублей.
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