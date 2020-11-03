iPhone 4 вновь популярен — интерес к нему вырос после появление iPhone 12

Раритетный айфон за 150 долларов.

После появления смартфонов серии iPhone 12 в Китае неожиданно вырос интерес к старенькому iPhone 4 и его наследнику iPhone 4s. Розничные магазины Поднебесной сейчас предлагают «четверки» за 120-150 долларов.

Причем, что любопытно, сильнее ценятся разобранные версии гаджетов. Целые айфоны отдают за куда меньшие деньги.

Владельцы магазинов сами разбирают устройства, а затем продают их в таком виде клиентам.

Напомним, что дизайн iPhone 12 выполнен в духе iPhone 4 (и в меньшей степени iPhone 5) — у него такой же «квадратный» стиль и острые грани.

Если у вас сохранился iPhone 4 (у меня, к примеру, в шкафу лежат iPhone 4 и iPhone 4s), рекомендуем не спешить избавляться от него. Не исключено, что в будущем цена на экземпляры в хорошем состоянии сильно вырастет.

Источник: Gizchina

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)