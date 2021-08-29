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iPhone 4S с Touch ID — удивительный прототип на фото

29 Авг, 2021

iPhone 4S с Touch ID — удивительный прототип на фото

Неожиданно.

Оказывается, Apple планировала добавить дактилоскопический сканер Touch ID еще в iPhone 4s. Но затем купертиновцы решили не торопиться. В итоге Touch ID дебютировал в iPhone 5S.

Но прототип iPhone 4s создан все-таки был. И инсайдер Majin Bu показал его нам. Причем, речь идет о живом, работающем устройстве.

По словам господина Маджин Бу, некоторые тестовые iPhone 4s также могли похвастаться операционной системой SwitchBoard (используется для отладки).  У него в руках как раз такая штука.

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