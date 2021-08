iPhone 4S с Touch ID — удивительный прототип на фото

Неожиданно.

Оказывается, Apple планировала добавить дактилоскопический сканер Touch ID еще в iPhone 4s. Но затем купертиновцы решили не торопиться. В итоге Touch ID дебютировал в iPhone 5S.

Но прототип iPhone 4s создан все-таки был. И инсайдер Majin Bu показал его нам. Причем, речь идет о живом, работающем устройстве.

Apparently from what I was told by my source Apple has worked in the past on an iphone 4S equipped with touch ID, some units have performed the MESA test on SwitchBoard, others on iOS. #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/kCIfekGK6f

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 29, 2021