iPhone 5s еще ого-го — снимок, сделанный на 8-летний смартфон, занял призовое место на IPPA
Вот так!
Казалось бы, ну что можно снять на старинный iPhone 5s с примитивной 8-мегапиксельной камерой!? Девайсу уже 8 лет, какие тут могут быть снимки. Но нет, порох в пороховницах у древнего айфона еще остался. Особенно, если он находится в правильных, не кривых, руках. Да, на ежегодном конкурсе iPhone Photography Award (IPPA) снимок на iPhone 5s оказался в числе призеров.
Доказательство тому, что настоящему таланту никакие ограничения не помеха. Ну а бездарям дай хоть сто тысяч мегапикселей, все равно ничего не получится.
Итак, вот он снимок «Страж». Именно он сделан на iPhone 5s. И в категории «Дети» занял 3 место. Сделал кадр Диего Морено из Мексики.
Кстати, среди 54 фотографий, выбранных жюри, лишь 7 сняты на актуальные айфоны, iPhone 12 и 12 Pro Max.
Кстати, среди стареньких iPhone выделился также iPhone 7. Фото под названием «Пастухи Трансильвании» за авторством Иштвана Керекеша из Венгрии снято как раз на семерку.
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