iPhone 5s и iPhone 6 прослушивают через «дыру» в защите. Баг используют в Китае

Уязвимость устранена, но не на всех смартфонах.

Китайская группа хакеров Evil Eye активно использует уязвимость в iOS 12, получившую название Insomnia. «Дыра» в системе защиты iPhone позволяет хакерам получать административный доступ к смартфонам под управлением iOS 12.3-12.3.2.

Как сообщают местные СМИ, хакеры получают деньги за применение уязвимости для отслеживание уйгуров — мусульманского меньшинства в КНР. Злоумышленники крадут текстовые сообщения, переписки в социальных сетях, перехватывают отправления и отслеживают местоположение пользователей. Для каких целей используется эта информация неизвестна.

Apple устранила уязвимость Insomnia в прошлом году, выпустив обновление iOS 12.4. Однако у хакеров остался доступ к уже взломанным iPhone. При этом, пользователи смартфонов могут не подозревать о том, что их устройства скомпрометированы.

Apple продолжает активно обновлять iPhone 5s и iPhone 6/6 Plus после запуска iOS 13. За последние месяцы для смартфонов вышло несколько технических обновлений, направленных на устранение ошибок и повышение стабильности. Не исключено, что Apple обратит внимание на новую проблему пользователей iPhone 5s и iPhone 6 и выпустит очередной апдейт.

Источник: 9to5Mac.

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