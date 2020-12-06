iPhone 5S в 2020 году – опыт использования

Ветеран справляется с обычными задачами даже сегодня.

В эпоху iPhone 12 и Samsung Galaxy S20 такие модели, как iPhone 5S могут казаться неизбежно устаревшими. Но так ли это на самом деле? Представленный 10 сентября 2013 года первый смартфон Apple с поддержкой сканера отпечатков пальцев и съемки замедленного видео пользовался большой популярностью. Как он ощущается сегодня? Поделимся опытом использования.

Внешний вид, дизайн и эргономика

Удивительно, но когда берешь iPhone 5S в руку в 2020-ом году, ты не испытываешь ощущения, что перед тобой старый и безнадежно устаревший телефон. Вовсе наоборот. Выглядит ли он дешево? Тоже нет. Перед тобой прочный, монолитный корпус из анодированного алюминия, который до сих пор смотрится стильно.

Это будет странно звучать, но даже новый iPhone 12 mini, стоимостью в 74 999 рублей выглядит «дешевле», чем iPhone 5S, хотя устройства выходили с разницей в семь лет. Вообще, если обратить внимание на смену дизайна в iPhone 12 в сторону более острых углов, новые флагманы повторяют очертания как раз «пятой» серии iPhone. Именно поэтому по ощущениям iPhone 12 mini и iPhone 5S похожи. Это первый случай за шесть лет, когда в компании отошли от «округленного» дизайна своих смартфонов. Именно поэтому пятерка так хорошо выглядит даже сейчас.

Удобно ли?

Но на эргономике стоит остановиться более подробно. Дело в том, что сейчас происходит эра больших смартфонов. Диагональю в 6,7 дюймов уже мало кого удивишь. На фоне таких габаритов четырехдюймовых экран iPhone 5S кажется чуть ли не крошечным. Даже в сравнении с шестерками (диагональ которых равна 4,7 дюймов) 5S кажется гораздо мельче.

Если вы хотя бы несколько недель ходили с айфонами выше 5S, вам может стать «тесно». Конечно, на таком экране отображается меньше информации. Элементы интерфейса на веб-страницах, соответственно, тоже меньше. Там, где на других устройствах все легко читается и нажимается, на iPhone 5S приходится приближать изображение.

Иконок на таком экране, разумеется, тоже меньше. Так что придется экономить пространство на рабочем столе или сортировать все по папкам.

Очень легко попросту нажать не туда, а для людей с большими ладонями пользоваться таким айфоном просто невозможно, особенно, если рука привыкла к большим гаджетам. Набирать текст на клавиатуре тоже проблематично. Даже в сравнении с iPhone 6 расстояние между буквами меньше, и первое время палец промахивается. Привыкать нужно, и рукам здесь разгуляться не получится.

Как работается?

Cамое главное, это быстродействие. Практический опыт использования 5S в 2020 году показал, что смартфоном пользоваться можно. Если кратко – устройство работает плавно, но медленно. Конечно, чип A7 даже не нужно ставить рядом с последними версиями iPhone 12, да и разница в семь лет говорит сама за себя.

На текущий момент на смартфоне установлена версия iOS 12.3.1. Что можно сказать о быстродействии смартфона? Все не так идеально, но пользоваться устройством можно. Конечно, если вы любите поиграть или использовать ресурсоемкие приложения, iPhone 5S может задохнуться с такими задачами. Но если речь идти об обычном сёрфинге в интернете/музыке/заметках и других повседневных задачах, это устройство отлично справляется даже в 2020 году.

Программисты Apple, нужно отдать им должное, умеют оптимизировать систему. В главное меню до сих пор очень плавные свайпы. Микрофризов практически нет, дерганной картинки тоже. Анимации работают идеально, даже не создается ощущения, что перед тобой смартфон семилетней давности. А вот приложения грузятся достаточно долго. Когда берешь iPhone 5S в руку, приходится включить терпение. Между нажатием на приложение и его началом работы может пройти до 5-10 секунд, и это много. Инстаграмм открывается около десяти секунд, 2Гис – еще дольше, но к таким вещам привыкаешь.

В сильные мета устройства можно до сих пор записать качество фотографий и аудио. При хорошем освящении 5S выдает потрясающие снимки, даже в 2020-ом году. Тоже самое касается и качества звука. Достаточно сходить на какой-нибудь концерт и записать выступление группы, чтобы понять, что в iPhone 5S ничего не будет шипеть и трещать, когда аналогичные Android устройства дадут ужасный звук.

Прочность?

За шесть лет работы iPhone 5S падал бесчисленное количество раз. Несколько десятков падений, начиная от небольшой высоты в 50 см и заканчивая высотой в человечекий рост. Испытуемый падал на землю, кафель, асфальт, деревянный пол, ламинат, паркет, один раз смартфон вылетел из рук на набережной с двухметровой высоты прямо на плитку. Экраном вниз. И с ним до сих пор ничего не случилось. Устройство ни разу не относилось в ремонт, а экрану хоть бы хны.

Перспективы?

К сожалению, их нет. Apple еще год назад прекратили поддержку обновлений iOS для этого устройства. Делает ли это iPhone 5S «мертвым» смартфоном? Отнюдь. Особенно, учитывая стоимость устройства. Сейчас пятерку можно найти в пределах 6-8 тысяч рублей, и если хорошо поискать, даже запечатанные версии.

Это тот же самый айфон, который вы можете взять в руки в одном из магазинов в своем торговом центре. И что самое интересное, он дарит такие же ощущения, как а флагманские версии. Спасибо консервативной политике Apple в области дизайна операционной системы. Когда я держу перед собой iPhone 5S и какой-нибудь iPhone 11, я вижу тоже самое. Я получаю те же самые эмоции, которые может подарить устройство то Apple своего владельцу: красивый дизайн иконок, плавную работу приложений, общую эстетику, и если можно так выразиться, фирменный стиль устройств от компании из Купертино. И это прекрасно.

Да, если вы являлись владельцем более старших версий iPhone, начиная от версии iPhone 6 и выше, вряд ли использование iPhone 5S подарит вам эстетическое удовлетворение. Но если вы являлись владельцем Android устройств, и есть желание перейти в лагерь к Apple, даже iPhone 5S сможет вас неплохо удивить.

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