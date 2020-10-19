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iPhone 6 по-прежнему король популярности — iPhone 12 до него далеко

19 Окт, 2020

iPhone 6 по-прежнему король популярности — iPhone 12 до него далеко

Новые айфоны популярны, но до iPhone 6 им далеко.

Не стоит ожидать от смартфонов модельного ряда iPhone 12 рекордных продаж. Да, они популярнее, чем прошлогодние iPhone 11, но до «старичка» iPhone 6 им все еще ой как далеко.

По словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), новые айфоны не вызовут такого же ажиотажа, как iPhone 6 в 2014 году.

За первые сутки iPhone 12 и iPhone 12 Pro предзаказали порядка 2 миллионов человек. За тот же период, но в 2014 году, заказы на iPhone 6 и 6s Plus превысили 4 миллиона! К слову, модельный ряд iPhone 11 в прошлом году в первый день предзаказали лишь 800 000 человек.

К слову, господин Куо также заявил, что до 45% спроса на iPhone 12 приходится на китайски рынок. Почему так? Айфоны всегда пользовались высокой популярностью в Поднебесной. А модельный ряд iPhone 12 вызывает огромный интерес из-за возможности работы в мобильных сетях пятого поколения. В Китае 5G функционирует практически повсеместно.

Что касается будущих продаж iPhone 12, то, по словам господина Куо, они будут распределены следующим образом:

Источник: ITHome

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1 Комментарий

  1. Александр:
    19.10.2020 в 14:59

    А китайские 12 с 2 физическими симками или нет ? Как 11 были для Китая

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