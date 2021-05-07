iPhone 6 взорвался у лица пользователя — теперь он требует $5 миллионов

Владелец получил травмы.

В США владелец айфона подает в суд на Apple из-за того, что он получил травмы в результате взрыва iPhone 6. Гаджет разворотило во время зарядки.

Роберт Франклин из Техаса утверждает, что батарея гаджета (оригинальная) сильно грелась при зарядке. Девайс он приобрел в 2018 году. Ну а сам взрыв произошел в августе 2019 года. Интересно, почему американец ждал так долго? Никто не знает…

В иске господин Франклин описывает тот день. Он заявляет, что слушал музыку через айфон, подключенный к адаптеру зарядки. Неожиданно трек прервался. Тогда Роберт взял смартфон в руки, чтобы посмотреть, в чем дело. И тут произошел взрыв, из-за которого глаза и лицо владельца iPhone 6 были травмированы. Кроме того, Франклин упал и вывихнул руку.

Какова сумма иска? Более $5 миллионов!

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