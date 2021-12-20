iPhone 6s и iPhone SE не получат iOS 16

iOS 15 и всё!

Портал Wccftech, сославшись на ресурс 9to5Mac, пишет, что iOS 16 не будет работать на смартфонах Айфон 6S, 6S Плюс и Айфон SE первого поколения. Мы, к слову, об этом предположили раньше, в нашей большой теме об iOS 16. Таким образом, iOS 15 становится последней iOS для этих айфонов. Что, впрочем, ожидаемо. Оба слишком старые.

Ну а iPadOS 16 нельзя будет поставить на iPad 5, mini 4, Air 2 и Pro 2015-го года выпуска.

Таким образом, в минимальных требованиях для iOS 16 будет значиться чипсет A10 Bionic.

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