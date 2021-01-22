iPhone 6S и iPhone SE всё. iOS 15 они не получат

Устарели.

К великому сожалению владельцев Айфон 6s, 6s Plus, а также первого Айфон SE, эти смартфоны скорее всего не получат iOS 15. iOS 14 станет для них последней прошивкой. Как и iPadOS 14 для древних Айпэдов…

Об этом написал французский ресурс iPhoneSoft, сославшись на собственные проверенные источники.

Таким образом, iOS 15 можно будет установить только на айфоны не старее iPhone 7. Грустно, но что поделать.

Источник: 9to5mac

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