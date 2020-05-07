Стоит ли ждать обновления?

За последние несколько месяцев стало известно, что iOS 14 станет богатым на нововведения обновлением для iPhone. В прошивке могут даже появится виджеты для главного экрана, ранее реализованные в iPadOS для планшетов iPad. Будет ли новая iOS 14 поддерживаться на iPhone 6s, крайне популярном смартфоне Apple в России?

iPhone 6s на iOS 14: будет ли поддерживать

Apple обновляет iPhone в течение 5-6 лет, что ставит iPhone 6s и iPhone 6s Plus в неприятное пограничное положение. Смартфоны были выпущены в сентябре 2015 года. Осенью 2020 года, когда выйдет финальная версия iOS 14, им исполнится ровно пять лет.

Иногда Apple завершает поддержку смартфонов ровно тогда, когда им исполняется пять лет. Однако в последние годы компания начала делать исключения. Например, популярный iPhone 5s поддерживался на год дольше обычного, в течение шести лет.

Аналогичная судьба может ждать и iPhone 6s/6s Plus. Кроме этого, в пользу выхода iOS 14 для этих смартфонов говорит еще два фактора.

Во-первых, iOS 14 совершенно точно должна выйти для iPhone SE, вышедшего весной 2017 года. Учитывая, что в iPhone SE и iPhone 6s/6s Plus одинаковая «начинка», со стороны Apple будет просто нелогично прекращать поддержку моделей.

Во-вторых, iOS 14 будет в первую очередь ориентирована на оптимизацию и повышение стабильности, как это было в случае с iOS 12. Напомним, что именно выпустив iOS 12 компания Apple продлила поддержку iPhone 5s на шестой год.

Таким образом, вероятнее всего, iPhone 6s и iPhone 6s Plus будут обновлены до iOS 14. Решение, впрочем, остается за Apple. Компания объявит список устройств с поддержкой iOS 14 в день презентации прошивки на WWDC 2020, 22 июня.

Источник: Bloha.ru.

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