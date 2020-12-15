iPhone 6s выронили из самолёта, а он заснял падение и не разбился

Телефон-парашютист.

Мы начинаем сильнее сжижать телефон на мосту или когда нужно пробежаться за автобусом, чтобы наш гаджет не выпал из рук. А как насчёт съёмки видео из самолёта? Да так, что ваш iPhone ещё и выпал из него? Такое произошло с одним режиссёром в Бразилии. Но телефон выжил и даже заснял падение. Все подробности у нас. Поехали!

Режиссёр решил сделать несколько красивых снимков из окна легкомоторного самолёта. Но его Айфон задумал совсем другое, он просто десантировался раньше времени. Надежд на спасение телефона уже не было. Но в приложении «Find My» телефон был виден на карте. Позже его действительно нашли на пляже.

iPhone не просто выжил, а ещё и заснял собственное падение с высоты более, чем в 600 м. Телефон немного пострадал, но всего-то отделался небольшими трещинами на экране. На работоспособность это никак не повлияло. Всем лайк!

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