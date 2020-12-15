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iPhone 6s выронили из самолёта, а он заснял падение и не разбился

15 Дек, 2020

iPhone 6s выронили из самолёта, а он заснял падение и не разбился

Телефон-парашютист.

Мы начинаем сильнее сжижать телефон на мосту или когда нужно пробежаться за автобусом, чтобы наш гаджет не выпал из рук. А как насчёт съёмки видео из самолёта? Да так, что ваш iPhone ещё и выпал из него? Такое произошло с одним режиссёром в Бразилии. Но телефон выжил и даже заснял падение. Все подробности у нас. Поехали!

iPhone выпал из самолёта

Вот момент, когда телефон покинул борт

Режиссёр решил сделать несколько красивых снимков из окна легкомоторного самолёта. Но его Айфон задумал совсем другое, он просто десантировался раньше времени. Надежд на спасение телефона уже не было. Но в приложении «Find My» телефон был виден на карте. Позже его действительно нашли на пляже.

iPhone выпал из самолёта

iPhone не просто выжил, а ещё и заснял собственное падение с высоты более, чем в 600 м. Телефон немного пострадал, но всего-то отделался небольшими трещинами на экране. На работоспособность это никак не повлияло. Всем лайк!

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