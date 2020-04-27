iPhone 8 и iPhone 8 Plus сильно упали в цене после выхода iPhone SE

Мы ждали эти скидки!

Сразу после анонса iPhone SE 2-го поколения компания Apple прекратила официальные продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Новый iPhone SE стал улучшенной и при этом более дешевой версией iPhone 8, поэтому продавать «восьмерки» дальше не имело смысла. В начале этой недели, как и ожидалось, iPhone 8 и iPhone 8 Plus сильно подешевели в официальной рознице вслед за выходом более современного iPhone SE.

Еще на прошлой неделе, до выхода нового iPhone SE, цена iPhone 8 в России начиналась от 39 990 рублей. Купить iPhone 8 Plus можно было за 44 990 рублей и дороже. Такие цены были установлены у большинства авторизованных ритейлеров Apple в России.

Выход более современного iPhone SE 2-го поколения с ценой от 39 990 рублей вынудил ритейлеров делать скидки. С сегодняшнего дня купить iPhone 8 с 64 ГБ памяти можно за 33 490 рублей (-5% при покупке онлайн). Таким образом, цена смартфона снизилась на 6 500 рублей без учета дополнительной скидки при покупке через интернет.

iPhone 8 Plus с 64 ГБ памяти упал в цене до 37 990 рублей (-5% при покупке онлайн). Стоимость смартфона снизилась на 7 000 рублей. Аналогичные скидки появились и на модели смартфонов с большим объемом памяти.

Таким образом, ранее спрогнозированные скидки на iPhone 8 и iPhone 8 Plus состоялись. Смартфоны продолжат дешеветь, в том числе после первых снижений стоимости iPhone SE 2-го поколения.

Отметим, что планы Apple по дальнейшему производству iPhone 8 неизвестны. В связи с этим непонятно, как скоро у ритейлеров закончатся запасы «восьмерок».

Источник: Bloha.ru

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