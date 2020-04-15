iPhone 8 и iPhone 8 Plus всё. Ждем больших скидок на них

Они точно станут дешевле.

Одновременно с запуском iPhone SE второго поколения компания Apple вполне ожидаемо прекратила официальные продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Смартфоны больше не будут продаваться в интернет-магазине Apple — их можно будет купить только у авторизованных ритейлеров компании. В связи с этим на смартфоны следует ждать скидки.

Apple перестала продавать iPhone 8 и iPhone 8 Plus по причине того, что новый iPhone SE второго поколения фактически является улучшенной версией iPhone 8. Новый 4,7-дюймовый смартфон имеет аналогичный дизайн и габариты, но более современные характеристики. Кроме этого, iPhone SE второго поколения оказался дешевле по сравнению с iPhone 8 на $50.

На этом фоне Apple могла оставить iPhone 8 в продаже только при условии снижения стоимости на $100-150. Обычно компания не делает так со входными моделями iPhone. Apple просто перестает их продавать, как и случилось с iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Примечательно, что 5,5-дюймовый iPhone 8 Plus тоже перестал продаваться, несмотря на то, что прямую замену ему Apple не представила. Однако напомним, что, согласно утечкам, Apple готовит 5,5-дюймовую версию iPhone SE второго поколения. Согласно информации авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, компания выпустит его через год, весной 2021 года.

Что же касается цен на iPhone 8 и iPhone 8 Plus у авторизованных ритейлеров, то мы вправе ждать их снижения, причем сразу весьма внушительного. Все из-за того, что iPhone SE второго поколения поступит в продажу уже 24 апреля.

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