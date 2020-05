iPhone 8 Plus приятно подешевел после выхода iPhone SE (2020)

Отличная новость.

Выход нового iPhone SE сказался не только на цене его предшественника iPhone 8. В начале мая цена в России упала цена 5,5-дюймового iPhone 8 Plus. Смартфон впервые подешевел ниже 40 тысяч рублей в официальной российской рознице.

Цены на iPhone 8 Plus снизили почти все авторизованные ритейлеры Apple в России. Скидки во всех торговых сетях одинаковые. Цена смартфона с 64 ГБ встроенной памяти упала до 39 990 рублей. Снижение составило 5 тысяч рублей по сравнению со стоимостью смартфона до выхода iPhone SE 2-го поколения.

Аналогичным образом была скорректирована цена iPhone 8 Plus с большим объемом памяти. Правда, такие версии смартфона практически недоступны для покупки в официальной рознице. Не исключено, что новых поставок iPhone 8 Plus больше не будет. После запуска iPhone SE 2-го поколения компания Apple прекратила официальные продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

iPhone SE 2-го поколения стал улучшенной версией iPhone 8, получив флагманский процессор A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, поддержку гигабитного LTE и Wi-Fi 6. При этом, аналогичную замену iPhone 8 Plus компания Apple не выпустила. Согласно данным инсайдеров, 5,5- или 6,1-дюймовый «iPhone SE 2 Plus» будет выпущен в следующем году. Первым об этом рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Источник: Bloha.ru.

