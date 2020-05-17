iPhone 8 продолжил падение в цене после выхода iPhone SE (2020)

И это не может не радовать.

Выход iPhone SE 2-го поколения ожидаемо повлиял на стоимость iPhone 8 — прямого предшественника нового iPhone SE. К середине мая цена iPhone 8 снизилась еще раз практически у всех авторизованных ритейлеров Apple в России. Стоимость iPhone 8 достигла 30-36 тысяч рублей в зависимости от предлагаемых акций.

Цена iPhone 8 упала ниже 36 тысяч рублей в официальной российской рознице. Однако купить «восьмерку» можно еще дешевле. Например, в интернет-магазине ритейлера «Билайн» покупка iPhone 8 в рамках свежей акции возможна за 30 тысяч рублей.

Участие в акции возможно при покупке аксессуаров для смартфона или услуг связи оператора «Билайн». Тем не менее, предложение «Билайна» на iPhone 8 определенно является самым выгодным в официальной рознице в России.

Что касается iPhone SE 2-го поколения, то модель пока продается по официально объявленной компанией Apple цене. Первые скидки на смартфон ожидаются только осенью-зимой 2020 года.

Источник: Bloha.ru.

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