iPhone будут получать двойные обновления — апдейты безопасности и новые версии iOS

Совсем скоро.

Сегодня обнаружилась еще одна новая фишка четвертой беты iOS 14.5. В ней упоминаются обновления безопасности.

Таким образом, в ближайшем будущем iPhone начнут получать сразу два вида апдейтов — крупные (iOS 14.7, iOS 14.8, iOS 20.1 и так далее) и небольшие (те самые патчи security). Нечто подобное давно реализовано в Android.

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