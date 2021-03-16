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iPhone будут получать двойные обновления — апдейты безопасности и новые версии iOS

16 Мар, 2021

iPhone будут получать двойные обновления — апдейты безопасности и новые версии iOS

Совсем скоро.

Сегодня обнаружилась еще одна новая фишка четвертой беты iOS 14.5. В ней упоминаются обновления безопасности.

Таким образом, в ближайшем будущем iPhone начнут получать сразу два вида апдейтов — крупные (iOS 14.7, iOS 14.8, iOS 20.1 и так далее) и небольшие (те самые патчи security). Нечто подобное давно реализовано в Android.

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1 Комментарий

  1. dima4min:
    16.03.2021 в 14:28

    И это хорошо. Главное, чтобы Apple ещё бы делала обновления безопасности и для более старых моделей, например, которым уже более 5-6 лет. Так же было бы очень хорошо, если бы Apple обязала разработчиков приложений оставлять рабочие версии приложений для старых моделей. Я знаю ещё людей, которые до сих пор используют старые модели типа 4S, 5, 5S, 5C, но для них уже невозможно установить и использовать ряд приложений.

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