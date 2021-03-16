iPhone будут получать двойные обновления — апдейты безопасности и новые версии iOS
Совсем скоро.
Сегодня обнаружилась еще одна новая фишка четвертой беты iOS 14.5. В ней упоминаются обновления безопасности.
Таким образом, в ближайшем будущем iPhone начнут получать сразу два вида апдейтов — крупные (iOS 14.7, iOS 14.8, iOS 20.1 и так далее) и небольшие (те самые патчи security). Нечто подобное давно реализовано в Android.
Читаем еще:
- iOS 14.5 все ближе — Apple выпустила iOS 14.5 Beta 4, что нового?
- Что не так с обновлением iOS 14.4.1
- 5 главных фишек iOS 14.5 — маленькая революция
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
И это хорошо. Главное, чтобы Apple ещё бы делала обновления безопасности и для более старых моделей, например, которым уже более 5-6 лет. Так же было бы очень хорошо, если бы Apple обязала разработчиков приложений оставлять рабочие версии приложений для старых моделей. Я знаю ещё людей, которые до сих пор используют старые модели типа 4S, 5, 5S, 5C, но для них уже невозможно установить и использовать ряд приложений.