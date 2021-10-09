iPhone D85x уже тестируют с дисплеем без челки
Вероятно, это iPhone 14.
Известный инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station сообщает, что купертиновцы уже вовсю тестируют некий новый айфон под кодовым обозначением D85x. Устройство получило дисплей без челки с частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера находится в небольшом вырезе в верхней части экрана посередине.
Ранее Линь Эньпинг (Lin Enping), глава Largan, специализирующейся на производстве линз, также подтвердил, что новые айфоны будут лишены челки с модулем Face ID и селфи-камерой.
Однако, по слухам, новый дизайн уготован только для премиальных айфонов следующего поколения. Базовый iPhone 14 и большой iPhone 14 Max получат такие же дисплеи, как в поколении iPhone 13, то есть, с довольной большой челкой.
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