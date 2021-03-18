iPhone Flip — сборная солянка из iPhone 12 Pro, Motorola Razr 5G и Samsung Galaxy Z Flip

Крутые рендеры.

Графический дизайнер, сотрудничающий с порталом Let’s Go Digital, показал, как будет выглядеть новый смартфон от Apple. Речь идет не о простом айфоне, а о гибком. Утверждается, что купертиновцы окончательно определились с формой устройства. Это будет не «книжка», а «раскладушка».

Внешне девайс напомним Moto Razr 5G и Samsung Galaxy Z Flip. А назовут его iPhone Flip. Хотя может и придумают нечто более изобретательное.

На картинках, основанных на утечках и инсайдах, устройство выглядит весьма симпатично. От айфона тут осталась челка с Face ID и камера, как у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Кто произведет дисплей? Samsung, кто ж еще.

Цена? Не менее 1500 долларов. Дата выхода? Не раньше осени 2022 года.

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