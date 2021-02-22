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iPhone Fold с 7,6-дюймовым дисплеем заменит iPad mini

22 Фев, 2021

iPhone Fold с 7,6-дюймовым дисплеем заменит iPad mini

В будущем в iPad mini не будет необходимости.

Портал MyDrivers, сославшись на собственные источники, утверждает, что в будущем Apple откажется от выпуска iPad mini. Дело в том, что ему на смену придет Айфон со стилусом. Не простой, конечно, а гибкий. iPhone Fold получит, по слухам, 7,6-дюймовый дисплей в раскрытом состоянии. И правда, зачем тогда нужен iPad mini с 7,9-дюймовым экраном!?

складной iPhone

Да, стоить такой айфон будет баснословно дорого, не мене 1500 долларов. А у нас, так и вовсе, тысяч 150-170. Так что равноценной заменой мини планшету он, конечно, не станет.

Когда его представят? Вероятно, что в сентябре 2022 года.

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