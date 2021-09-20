iPhone Fold с гибким дисплеем представят в 2023 году

Весной или осень.

Портал Wccftech сообщает, что айфон с гибким дисплеем появится в 2023 году. Возможно устройство назовут iPhone Fold. Экран для такого смартфона разрабатывает компания LG Display, сообщают инсайдеры. В открытом состоянии диагональ составит 7,5 дюймов. Внешне новинка напомнит Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) писал, что в 2023 году Apple планирует реализовать порядка 15-20 миллионов гибких айфонов. Также имеется информация о поддержке стилуса Apple Pencil (к моменту релиза iPhone Fold, вероятно, уже третьего поколения).

Стоимость не раскрывается, но очевидно, что стоить гибкий айфон будет больше, чем любой из традиционных iPhone 15 (в 2023 году как раз дебютирует серия Айфон 15).

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