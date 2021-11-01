iPhone и Apple Watch научат определять аварии в iOS 16 и watchOS 9

Новая полезная функция.

Авторитетное издание The Wall Street Journal, сославшись на свои инсайдерские источники, пишет что в следующем году в айфонах и умных часах Эпл Вотч появится функцию обнаружения автокатастрофы. Как это будет работать? Очень просто. Гаджеты смогут определять внезапное изменение силы тяжести (что всегда происходит при серьезном столкновении автомобилей).

Сообщается, что купертиновцы тестировали эту технологию на протяжении всего текущего года. Все работает и работает на 5+.

Что сделает смартфон или смарт-часы, определив аварию? Если человек не реагирует, то они автоматически наберут полицию и скорую помощь.

Когда именно эт фишка станет доступна? Осенью. С выходом iOS 16 и watchOS 9.

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