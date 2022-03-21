iPhone и другую технику в России в рассрочку больше не купить — остались только кредиты
Вот как.
Пройдитесь по магазинам техники, посмотрите на изменения. Что заметили в первую очередь? Ну, конечно, рост цен. А еще? Да, теперь в крупных сетях нельзя оформить рассрочку.
Где именно наблюдается такая ситуация? В тех же магазинах сети «М.Видео — Эльдорадо».
Что делать, если айфон (допустим) очень хочется, а денег нет? Брать кредит. Их все еще можно оформить прямо в магазинах.
Эксперты считают, что отсутствие рассрочки, высокие проценты по кредитам и безумный рост цен приведет к кризису в отрасли. Продажи неминуемо снизятся.
- Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами
- США может отключить Россию от GPS — это проблема?
- В Россию не привезут iPhone SE 2022, iPad Air M1, зеленые iPhone 13 и Mac Studio
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.