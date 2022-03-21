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iPhone и другую технику в России в рассрочку больше не купить — остались только кредиты

21 Мар, 2022

iPhone и другую технику в России в рассрочку больше не купить — остались только кредиты

Вот как.

Пройдитесь по магазинам техники, посмотрите на изменения. Что заметили в первую очередь? Ну, конечно, рост цен. А еще? Да, теперь в крупных сетях нельзя оформить рассрочку.

Где именно наблюдается такая ситуация? В тех же магазинах сети «М.Видео — Эльдорадо».

Что делать, если айфон (допустим) очень хочется, а денег нет? Брать кредит. Их все еще можно оформить прямо в магазинах.

Эксперты считают, что отсутствие рассрочки, высокие проценты по кредитам и безумный рост цен приведет к кризису в отрасли. Продажи неминуемо снизятся.

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