iPhone и iPad могут стать титановыми

И MacBook тоже.

Apple рассматривает возможность сделать свои гаджеты титановыми. Корпуса из этого металла компания запатентовала еще в прошлом месяце.

Теперь появилось новое доказательство. Раскрыта очередная заявка на патент Apple. Инженеры из Купертино нашли способ уменьшить появление отпечатков пальцев на устройствах.

Титан особенно восприимчив к отпечаткам. Чтобы избавиться от них – Apple применит оксидные покрытия. Они снизят вероятность подобного загрязнения.

Зачем Apple данная технология, если титан не интересует? Патенты свидетельствуют, что “яблочный” гигант готов экспериментировать с таким материалом.

В качестве подопытных кроликов выступают iPhone, iPad и MacBook. Они указаны в обнаруженном документе.

Когда титановые айфоны, ноутбуки и “таблетки” увидят свет? Пока неизвестно.

Источник: gizmochina.com

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