iPhone и iPad могут стать титановыми
И MacBook тоже.
Apple рассматривает возможность сделать свои гаджеты титановыми. Корпуса из этого металла компания запатентовала еще в прошлом месяце.
Теперь появилось новое доказательство. Раскрыта очередная заявка на патент Apple. Инженеры из Купертино нашли способ уменьшить появление отпечатков пальцев на устройствах.
Титан особенно восприимчив к отпечаткам. Чтобы избавиться от них – Apple применит оксидные покрытия. Они снизят вероятность подобного загрязнения.
Зачем Apple данная технология, если титан не интересует? Патенты свидетельствуют, что “яблочный” гигант готов экспериментировать с таким материалом.
В качестве подопытных кроликов выступают iPhone, iPad и MacBook. Они указаны в обнаруженном документе.
Когда титановые айфоны, ноутбуки и “таблетки” увидят свет? Пока неизвестно.
Источник: gizmochina.com
Читайте также:
- Новый патент от Apple – клавиатура с OLED-дисплеем на каждой клавише
- Apple Watch 7 станут тоньше и будут дольше работать
- Наконец-то! У Apple будет свой поисковик
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.