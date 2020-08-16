iPhone и iPad с установленной Fortnite продают по сильно завышенным ценам
Все потому что игра больше недоступна в App Store.
Удаление популярной игры Fortnite из App Store привело к тому, что на торговых площадках стали появляться объявления о продаже iPhone и iPad с установленной игрой. Такие устройства продают по сильно завышенной цене по сравнению с обычными iPhone и iPad.
Спустя два дня после удаления Fortnite из App Store на площадке eBay появились десятки объявлений о продаже iPhone и iPad с установленной игрой. Во всех случаях цена устройств значительно выше обычной. Так, планшет iPad 7-го поколения продается по цене $900, тогда как стоимость нового планшета — $350.
В некоторых объявлениях и вовсе указываются баснословные цены за устройства с установленной Fortnite. Некоторые продавцы пытаются продать iPhone 11 и iPhone 11 Pro с игрой Fortnite за 7-10 тысяч долларов.
Apple удалила Fortnite из App Store после того, как в игре появилась возможность выполнения покупок напрямую у разработчика, компании Epic Games. Такое решение нарушает правила App Store. Сразу после удаления Fortnite из App Store компания Epic Games подала на Apple в суд за монополизм.
Источник: iMore.
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