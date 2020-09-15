iPhone или вирус: кто победит?
Повлиял ли COVID-19 на продажи?
В связи с ажиотажем вокруг грядущей презентации Apple 2020, на которой, предположительно, будет представлен новый iPhone 12, сайт по продаже мобильных телефонов bankmycell.com провёл опрос среди 2470 пользователей Apple.
Основной вопрос, который, бесспорно, волнует разработчиков Apple – изменят ли из-за пандемии своё решение о приобретении нового айфона преданные покупатели?
Согласно статистике, сложившаяся в связи с коронавирусом экономическая ситуация повлияла на решение 43% пользователей iPhone по всему миру. В США, которые являются одной из самых пострадавших от коронавируса стран, этот процент достиг 44, а в Великобритании – 32.
На вопрос о планах по смене iPhone 39% пользователей отвечают, что не собираются этого делать в 2020 году. Однако каждый третий опрошенный (35%) ждёт выхода смартфона 12 поколения. Это значит, что у Apple всё же много преданных поклонников, которые отправятся в re:Store, как только новая модель поступит в продажу.
По результатам опроса, лишь одна пятая часть пользователей выбирает восстановленные айфоны. Остальные покупают новые модели.
Приведённые данные показывают, что, несмотря на сильные изменения в мировой экономике, iPhone 12 – модель, которую хочет приобрести большинство пользователей Apple. Возможно, скоро мы по традиции увидим в сводке новостей фото бесконечных очередей у входа в фирменные магазины Apple.
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В реальности ситуация будет отличаться от той, которая в опросе. Продажи будут хуже , чем ожидает Apple. Во-первых, цена на устройства Apple в нынешней экономической ситуации в мире уже воспринимается многими, как неадекватная, ну и конкуренция постоянно ужесточается, Самсунг, Хуавей, Сяоми Не дремлют и выпускают очень неплохие среднебюджетные модели.
Ну хз, я до 150к за максималку готов брать
Ну, видимо, у вас даже сейчас все хорошо с доходом, но таких уже немного. Тот средний класс, который был основным потребителем продукции Apple, быстрыми темпами сокращается, и это мы видим по потребительскому спросу по всему миру. Я раньше тоже особо не парился и при случае покупал новый Айфон, но сейчас такая покупка уже ощущается на семейном бюджете, хотя месяц назад все-таки жене купил 11-й.